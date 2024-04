Działalności nierejestrowana i sposób dokumentowania osiąganych przychodów

We wniosku o interpretację podatniczka wskazała, że zaczęła prowadzić działalność nierejestrowaną. W ramach tej działalności zajmuje się sprzedażą odzieży damskiej i męskiej oraz akcesoriów (czapki, apaszki, szaliki, rękawiczki, paski, buty) na platformach sprzedażowych. Podatniczka ponosi koszty związane z zakupem odzieży używanej do odsprzedaży, telefonu komórkowego, podkładu (winylu) do robienia zdjęć, lampy typu softbox do zdjęć, golarki do ubrań, rolki do ubrań, proszku do prania, wybielacza do plam, paliwa (liczonego na podstawie kilometrówki), opakowań do wysyłki. Ww. koszty zostaną udokumentowane fakturami imiennymi, paragonami imiennymi i paragonami.

Podatniczka chciała wiedzieć, czy sam paragon bądź paragon razem z wydrukowanym z rachunku bankowego potwierdzeniem zapłaty może być dowodem poniesionych kosztów.

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Przesłanką konieczną do zaliczenia określonego wydatku do kosztów uzyskania przychodów jest wykazanie związku przyczynowego pomię...