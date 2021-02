Działalność rolnicza w ustawie VAT - MF wyjaśnia

Definicja terminu „działalność rolnicza” jest obecnie określona w sposób odmienny w obowiązującej ustawie o VAT oraz dyrektywie 2006/112/WE Rady. W szczególności definicja zawarta w dyrektywie definiując pojęcie usług rolniczych w przeciwieństwie do ustawy o VAT wskazuje, że są to m.in. „usługi świadczone przez rolnika z wykorzystaniem jego siły roboczej lub przy użyciu sprzętu zwykle wykorzystywanego w jego gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim, a które zwykle odgrywają rolę w produkcji rolnej”. Ustawa o VAT nie zawiera przedmiotowych uregulowań powodując problemy interpretacyjne dla urzędów skarbowych, sądów administracyjnych, a przede wszystkim samych rolników.

Interpelacja nr 18261 do ministra finansów w sprawie ustawy o podatku od towarów i usług

działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799) oraz art. 191 i 192 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. (M. P. z 2019 r. poz. 1028), składam na Pani ręce interpelację poselską do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na następujące pytanie:

Czy Ministerstwo Finansów prowadzi bądź rozważa prowadzenie prac zmierzających do znowelizowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) polegających na zapewnieniu spójności treści przedmiotowej ustawy w szczególności art. 2 pkt 15 zawierającego definicję legalną terminu „działalność rolnicza” z art. 295 ust. 1 pkt 5 dyrektywy 2006/112/WE Rady (Dz. U. UE. L. 2006.347.1) zawierającym definicję „usług rolniczych” odmienną niż w obowiązującej ustawie o VAT, a jeżeli nie, co stanowi przyczynę braku podjęcia stosownych działań legislacyjnych w przedmiotowej kwestii?

Należy wskazać, że definicja terminu „działalność rolnicza” jest obecnie określona w sposób odmienny w obowiązującej ustawie o VAT oraz ww. dyrektywie Rady. W szczególności definicja zawarta w dyrektywie definiując pojęcie usług rolniczych w przeciwieństwie do ustawy o VAT wskazuje, że są to m.in. „usługi świadczone przez rolnika z wykorzystaniem jego siły roboczej lub przy użyciu sprzętu zwykle wykorzystywanego w jego gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim, a które zwykle odgrywają rolę w produkcji rolnej”. Ustawa o VAT nie zawiera przedmiotowych uregulowań powodując problemy interpretacyjne dla urzędów skarbowych, sądów administracyjnych, a przede wszystkim samych rolników.

Przedmiotowa kwestia ma bardzo duże znaczenie, chociażby w sytuacjach związanych z kwestią opodatkowania rolników świadczących również usługi pozarolnicze i zgłaszających się w tym zakresie do opodatkowania podatkiem VAT. Brak jednolitej definicji terminów „działalność rolnicza” i „usługi rolnicze” może prowadzić w konkretnych stanach faktycznych do wadliwej wykładni obowiązujących przepisów, a w konsekwencji powodować bardzo poważne konsekwencje fiskalne dla rolników prowadzących działalność rolniczą na terytorium Polski.

Posłanka Teresa Hałas

Krasnystaw, dnia 19 stycznia 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 18261 w sprawie ustawy o podatku od towarów i usług

Nawiązując do przekazanej interpelacji nr 18261 posła na Sejm RP pani Teresy Hałas w sprawie ustawy o podatku od towarów i usług, uprzejmie informuję, jak poniżej.

Przepisy dotyczące podatku od wartości dodanej w całości objęte są zakresem prawa Unii Europejskiej, a Polska jako członek Unii Europejskiej zobowiązana jest do przestrzegania acquis communautaire. W odniesieniu do podatku od towarów i usług oznacza to przestrzeganie postanowień przede wszystkim dyrektywy VAT1, oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego podatku od wartości dodanej.

Dyrektywa VAT nie definiuje wprost terminu „działalność rolnicza”. Zgodnie z art. 9 ust. 1 dyrektywy VAT „podatnikiem” jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. „Działalność gospodarcza” obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że podmioty wykonujące działalność rolniczą są podatnikami VAT, wykonywana zatem działalność podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Samą działalność rolniczą można defini...