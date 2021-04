Działalność nierejestrowa - poradnik praktyczny dla początkujących (2)

Prawo Przedsiębiorców umożliwia wszystkim planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej stosunkowo bezpieczne sprawdzenie, jak to wygląda w praktyce. Odformalizowana w dużym stopniu działalność w niewielkim rozmiarze przychodowym, określana jako działalność nierejestrowa (lub nieewidencjonowana albo nierejestrowana) wydaje się na pierwszy rzut oka całkowicie bezpieczna i dobrze opisana przepisami. Ale bliższa analiza wskazuje, że na potencjalnego początkującego przedsiębiorcę jednak czyhają niebezpieczeństwa. Poświęcony działalności nierejestrowej poradnik praktyczny dla początkujących ma za zadanie pokazać te problemy i wątpliwości, rozwiązując przynajmniej część z nich.

Na jakie pytania odpowiada przewodnik: Działalność nierejestrowa- poradnik praktyczny dla początkujących?

Dzisiaj odpowiadamy na kolejne pytania z listy. Żeby przeczytać odpowiedzi na pytania, na które już udzieliliśmy odpowiedzi, wystarczy kliknąć w odpowiedni link.

O czym jest ten artykuł:

To kolejna część poradnika dla osób, rozważających podjęcie działalności nierejestrowej. Wyjaśniamy czym się różni przychód od dochodu, jak urzędnicy mogą sprawdzić, czy nie przekraczamy limitu i co powinniśmy zawrzeć w ewidencji sprzedaży nierejestrowej.

VIII. Czym się różni przychód od dochodu i dlaczego to ma znaczenie dla działalności nierejestrowej?

Pojęcie przychodu należnego w rozumieniu Prawa Przedsiębiorców wyjaśniliśmy w odpowiedzi na pytanie dotyczące ustalania limitu kwot przychodów. Ale, co zawsze irytuje praktykujących przedsiębiorców, zarówno niektórzy dziennikarze jak politycy mają tendencję do mylenia przychodu z dochodem. Owszem - czasami bywa tak, że przychód w jakimś okresie rozliczeniowym będzie równoważny dochodowi albo do niego zbliżony. Znacznie częściej jednak kwoty te będą się od siebie znacząco różnić. Na początek prosty przykład.

Przykład 11

Pani Anna jest konsultantką. Spotyka się z klientami w ich biurach, i otrzymuje wynagrodzenie uzależnione od czasu konsultacji. Korzysta ze swojej zdobytej wcześniej wiedzy a konsultacje polegają na przekazywaniu uwag i informacji w formie ustnej lub na opiniowaniu istniejących raportów.

Wydaje się, że w tym przypadku przychód będzie wynosił praktycznie tyle co dochód. Ale to błędne wrażenie.

Pani Anna musi uzupełniać wiedzę - uczestnicząc w kursach, szkoleniach i seminariach. Inaczej szybko przestałaby być konsultantem. Do klientów dojeżdża własnym samochodem - ponosi związane z tym koszty. Opłaca abonament telefoniczny, żeby klienci mogli się z nią kontaktować. Musi klientom wysyłać faktury - niektórzy oczekują ich w formie tradycyjnej. Ponosi wobec tego wydatki na materiały biurowe i kancelaryjne oraz przesyłki polecone. Rachunkowość prowadzi biuro rachunkowe, i to też jest koszt uzyskania przychodu Pani Anny. Często negocjuje kontrakty z przyszłymi klientami i często negocjacje te nie doprowadzają do otrzymania zlecenia. W związku z tym zdarzają się miesiące, w których wydatki są wyższe niż przychody. Pani Anna musi też opłacać składki na ubezpieczenia społeczne.

Aby właściwie rozróżniać przychód od dochodu, należy pamiętać, że za każdym praktycznie dochodem stoją wydatki, które należało ponieść w celu jego otrzymania lub zabezpieczenia - koszty uzyskania przychodów. Dochodem będzie więc różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania przychodów. Zasadniczo (choć z pewnymi wyjątkami)

Dochód = przychód minus koszty uzyskania przychodu

To jest stosunkowo proste. Komplikacje pojawiają się później - ponieważ nie wszystkie wydatki zostaną uznane za koszt uzyskania przychodu w sensie podatkowym. Ale to zupeł...