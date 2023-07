Działalność nieewidencjonowana na korzystniejszych zasadach?

Do Prawa przedsiębiorców wprowadzone zostać mają zmiany dotyczące prowadzenia tzw. działalności nieewidencjonowanej. Projekt zmian, nad którym prace zaczął Sejm, zakłada m.in. wprowadzenie rocznej (zamiast miesięcznej) kwoty przychodu, do wysokości której można prowadzić taką działalność. Dojść ma też do skrócenia do 24 miesięcy okresu, jaki musi upłynąć od zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej do rozpoczęcia działalności nieewidencjonowanej.