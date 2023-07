Działalność gospodarcza, pozarolnicza działalność i inne definicje

Ważne jest, aby zauważyć, że definicje działalności w różnych ustawach są różne. Zbagatelizowanie tego faktu może doprowadzić do niewłaściwego stosowania przepisów, co z kolei może prowadzić do nieprzyjemnych reperkusji. A dla przedsiębiorcy nieznajomość prawa nie będzie okolicznością łagodzącą - wręcz przeciwnie.

Oto przykład uzasadnienia jednego z orzeczeń zapadłego w sporze pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą - nie jest ważne przy tym meritum sprawy, ale fakt, że stanowisko prezentowane w tym fragmencie, a formułujące podwyższone oczekiwania wobec przedsiębiorców, jest często powtarzane w różnych uzasadnieniach dotyczących ich spraw:

„Jego funkcją (jednego z przepisów Kodeksu Cywilnego - dop. red.) jest bowiem zapewnienie konsumentowi – jako podmiotowi słabszemu w obrocie – szczególnej ochrony przed nadużyciami jakich mogliby się dopuścić przedsiębiorcy przy zawieraniu z nim umowy. Ustawodawca założył bowiem, iż pozycja konsumenta w większości przypadków uniemożliwia mu podjęcie negocjacji co do treści zawieranej umowy, a nadto może on nie mieć świadomości konsekwencji zawarcia w umowie pewnych niekorzystnych dla niego postanowień. Od przedsiębiorcy oczekuje się natomiast zachowania należytej podwyższonej staranności przy zawieraniu umów i należytej dbałości o własne interesy, brak jest zatem powodu, by przyznać mu dodatkową, szczególną ochronę przed konsekwencjami własnej niestaranności przy zawieraniu umowy.„

Od razu zaznaczmy - nie każdy prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu niektórych definicji, które za chwilę przytoczymy będzie przedsiębiorcą. Ale też nie trzeba prowadzić działalności gospodarczej, aby za przedsiębiorcę zostać uznanym - również w myśl niektórych z definicji, o których nieco później.

Działalność gospodarcza - Prawo Przedsiębiorców

Art. 3. Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Pozarolnicza działalność - ubezpieczenia społeczne

Art. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

(...)

6. Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

1) osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, z wyjątkiem ust. 6a;

2) twórcę i artystę;

3) osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:

...