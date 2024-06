Drugi samochód w ramach leasingu w kosztach jednoosobowej firmy

Przedsiębiorca, we wniosku o interpretację, wyjaśnił, że prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi prawnicze. Obecnie w ramach działalności gospodarczej na podstawie umowy najmu długoterminowego wykorzystuje jeden samochód. Umowa kończy się w październiku 2024 r. Dlatego planuje zawrzeć umowę leasingu operacyjnego na samochód podobnej klasy i gabarytów oraz umowę leasingu operacyjnego, najmu długoterminowego lub inną umowę o podobnym charakterze na drugi samochód osobowy. Umowa na drugi samochód będzie spełniać warunki określone w art. 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedsiębiorca zaznaczył, że nie będzie prowadził ewidencji, o której mowa w art. 86a ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Wartość drugiego samochodu nie będzie przekraczać 150 tys. zł. Oba samochody będą wykorzystywane w działalności gospodarczej w sposób mieszany. Specyfika działalności przedsiębiorcy wymaga częstego przemieszczania się, konieczności spotkań na terenie całego kraju. Również w przypadku awarii, serwisowania jednego z samochodów lub złych warunków pogodowych uzasadnione jest posiadanie drugiego samochodu. Jak wskazał we wniosku przedsiębiorca, w razie potrzeby (w ww. przypadkach) używanie drugiego samochodu uchroni i zabezpieczy przed utratą przychodów obecne źródło przychodów.

W związku z powyższym przedsiębiorca zapytał, czy do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć koszty związane z używaniem drugiego samochodu osobowego w ramach leasingu operacyjnego, najmu długoterminowego lub innej umowy o podobnym charakterze, tj. opłaty leasingowe/czynsz najmu oraz koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją (paliwo, zakup i serwis opon, dodatkowe wyposażenie samochodu (dywaniki samochodowe, bagażnik), materiały eksploatacyjne, serwis i konserwacja), a także koszty ubezpieczenia.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji stwierdził:

Decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest poniesienie go w celu osiągnięcia przychodów, przy czym każdy wydatek, poza wyraźnie wskazanym w ustawie, wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania dla osiągnięcia przychodów. Przy kwalifikowaniu poniesionych wydatków należy wziąć pod uwagę ich celowość oraz potencjalną możliwość przyczynienia się wydatku do osiągniecia przychodów, a także racjonalność wydatków, to znaczy ich adekwatność do rzeczywistych potrzeb i zakresu prowadzonej działalności oraz konieczność ich poniesienia dla osiągniecia przychodów.

Przepisy ustawy o podatk...