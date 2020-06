Druga połowa roku może przynieść falę upadłości

Zdaniem ekonomistów, kryzys gospodarczy wynikający z pandemii koronawirusa może mocniej uderzyć w Polskę w II połowie br.

– Prawdziwy kryzys wywołany pandemią pokaże się dopiero, kiedy skończą się pieniądze ze wszystkich tarcz. Te transfery gotówkowe, które firmy dostały i wciąż dostają, to są co prawda duże pieniądze, ale one służyły głównie temu, aby przedsiębiorstwa przetrwały w momencie, kiedy gospodarka stała w miejscu i w wielu branżach w ogóle nie było sprzedaży – wskazał w rozmowie z agencją Newseria Biznes członek zarządu Euler Hermes, Tomasz Starus.

Aktualnie polska gospodarka znajduje się w czasie odmrażan...