Dotacje z "Mojego prądu" tylko dla net-billingowców

„Nowy nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing". Co przez te zapisy mają rozumieć konsumenci, którzy zainwestowali od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych w OZE i na początku kwietnia niespodziewanie dowiedzieli się, że nie otrzymają dotacji z programu, chyba że przejdą na niekorzystne zasady net billing? Jaką podstawę prawną ma instytucja weryfikująca do odrzucenia wniosków o dotację prosumentów z systemu opustów, skoro spełniają oni cele programu "Mój Prąd"? - pytają posłowie Ministra Klimatu i Środowiska.