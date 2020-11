Dostawa odpadów w świetle VAT, czyli GTU 5

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach za odpad uważana jest każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Zakres tej definicji jest tak szeroki, że śmiało można powiedzieć iż wszystko jest lub może być odpadem. Wobec tego każda substancja lub przedmiot stanowiące pozostałość po produkcji lub konsumpcji są odpadami.

Dokonywanie obrotu odpadami wiąże się z dopełnieniem obowiązków administracyjnych. Na podstawie art. 50 ust. 1 ww. ustawy marszałek województwa dokonuje wpisów do rejestru m.in. podmiotów sprzedających odpady i pośredników w obrocie odpadami. W myśl art. 3 ust. 1 pkt 20 tejże ustawy pośrednikiem w obrocie odpadami jest każdy, kto organizuje przetwarzanie odpadów w imieniu innych podmiotów, w tym również podmiot nie obejmujący odpadów fizycznie. Z kolei zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 27 powołanej ustawy sprzedawcą odpadów jest każdy podmiot, który nabywa a następnie zbywa, we własnym imieniu, w tym również podmiot nie obejmujący odpadów fizycznie w posiadanie. Po dokonaniu rejestracji każdy podatnik otrzymuje swój indywidualny numer w Bazie Danych o Odpadach (BDO). Musi być on umieszczany na wszelkich dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Dotyczy to również faktur sprzedaży. Jeżeli podmioty zobowiązane nie dokonają rejestracji w BDO w przewidzianym na to czasie muszą liczyć się z sankcjami administracyjnymi. Zatem powiedzieć można, iż dostawa odpadów jest operacją „pod specjalnym nadzorem”.

Odpady w JPK_VAT

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług towarem jest rzecz oraz jej część, a także wszelka postać energii. Oznacza to, że odpad w świetle ustawy o VAT będąc towarem stanowi zwykły przedmiot obrotu.

Od niedawna, bo od 1 października br., w związku z obowiązującym od tego dnia nowym plikiem JPK_V7 niezbędne stało się przy jego stosowaniu podawanie kodów GTU, czyli kodów grup towarowych i usług.

Termin rozpoczęcia obowiązywania tego dokumentu rozliczeniowego oznacza, że pierwszy nowy plik JPK_V7 dotyczyć będzie listopada 2020 r. w rozliczeniu za październik 2020.

Kody GTU są to szczególne oznaczenia sprzedaży wprowadzone do tego pliku. GTU obejmuje grupy towarów i usług szczególnie – zadaniem fiskusa – narażone na oszustwa podatkowe. Istnieje 13 kodów GTU a podawanie ich na fakturze nie stanowi konieczności, znaleźć się muszą natomiast w nowym JPK_V7.

Uwaga!