Doliczanie VAT do taksy notarialnej nadal z wątpliwościami

Resort sprawiedliwości powinien doprecyzować regulacje dotyczące doliczania podatku VAT do taksy notarialnej – twierdzi rzecznik praw obywatelskich. Sprawa doliczania VAT do wynagrodzeń notariuszy budzi wątpliwości od lat. Kontrowersje dotyczą przede wszystkim braku wyraźnej podstawy prawnej do doliczania podatku.

W sprawie doliczania przez notariuszy podatku od towarów i usług do taksy notarialnej RPO występował już w poprzednich latach. Wątpliwości odnoszą się do braku wyraźnej podstawy prawnej do doliczania VAT do wynagrodzenia notariuszy. Rzecznik kolejny raz zaapelował o reakcję ustawodawcy i doprecyzowanie przepisów.

„Z przepisów regulujących maksymalne stawki taksy notarialnej oraz podatek od towarów i usług nie wynika jednoznacznie, czy przy umownym...