Dokumentowanie usług wykonanych na własne potrzeby

Generalną zasadą VAT jest podleganie opodatkowaniu tym podatkiem odpłatnego świadczenia usług. Od zasady tej istnieją jednak wyjątki. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług za odpłatne świadczenie usług uznaje się także nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zatem nieodpłatne świadczenie usług, czyli takie, które wykonywane jest w szczególności na własne potrzeby, podlega opodatkowaniu, tylko gdy wykonane zostanie na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika. Tego rodzaju świadczenie na cele działalności gospodarczej nie podlega opodatkowaniu VAT.

Nie świadczy się usług dla samego siebie

Zagadnienie wykonania usługi samemu sobie było przedmiotem interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 października 2017 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.513.2017.1.RG.

Dyrektor KIS uznał w niej, że termin „świadczenie” powinien być rozumiany zgodnie z jego cywilistycznym sensem, który oznacza każde zachowanie na rzecz innej osoby. Zakłada on istnienie podmiotu, który jest odbiorcą, czyli konsumentem usługi, i musi to być podmiot inny niż wykonujący usługę. W cywilistycznym znaczeniu „świadczenie” jest zachowaniem dłużnika zgodnym z treścią zobowiązania czyniącym zadość interesowi wierzyciela. Niedopuszczalna jest więc na gruncie prawa cywilnego sytuacja, w której zobowiązanym do świadczenia oraz przyjmującym je byłaby ta sama osoba. Musi więc nastąpić zawarcie umowy, która legnie u podłoża realizacji świadczenia.

Z umową mamy zaś do czynienia wówczas, gdy jedna ze stron zobowiązuje się spełnić na rzecz drugiej świadczenie w zamian za wynagrodzenie. Umowa jest więc czynnością dwustronną. Tym samym zawarcie umowy w taki sposób, że miałoby na jej podstawie dojść do spełnienia samemu sobie, jest prawnie bezskuteczne.

Dalej Dyrektor KIS uznał, że w związku z tego rodzaju uregulowaniami w prawie cywilnym dokonywanie świadczeń na rzecz swojej własnej działalności nie stanowi usługi, zaznaczając, że nie dotyczy to zgodnie z art. 8 ust. 2 ww. ustawy przypadków wykonania usługi na potrzeby osobiste. Warunkiem jest oczywiście wskazanie celu osobist...