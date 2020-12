Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 17 stycznia 2021 r.

Rodzice mogą być spokojni – dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony do 17 stycznia 2021 r. – Sytuacja epidemiczna wciąż jest trudna, dlatego podjęliśmy decyzję o wydłużeniu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego – mówi minister rodziny i polityki społecznej i wyjaśnia komu to prawo przysługuje.