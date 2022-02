Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 1 lutego 2022 r.

Od 1 do 27 lutego 2022 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Przysługuje on ubezpieczonemu rodzicowi dzieci do lat 8, a także ubezpieczonemu rodzicowi dzieci, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie otrzymają rodzice lub opiekunowie dzieci powyżej 8 roku życia, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego. Ponadto, zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi rodzic może zapewnić opiekę dziecku lub osobie niepełnosprawnej.