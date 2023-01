Dodatkowy zapis na fakturze nie wpłynie na odliczenie VAT

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie uzależniają prawa podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od umieszczania stosownych „dopisków” na fakturach. Ustawodawca bowiem przewidział sytuacje, których wystąpienie wyłącza możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, które zostały wskazane w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przedsiębiorca, czynny podatnik podatku VAT, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą na terytorium Polski w zakresie sprzedaży odzieży, współpracuje z dostawcą krajowym, który posługuje się polskim numerem NIP oraz widnieje na liście podatników VAT jako podatnik VAT czynny. Dostawy są dokonywane na terytorium kraju, a nabywane towary służą wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. We wszelkich transakcjach handlowych podatnik identyfikuje się jako przedsiębiorca podając m.in. swój numer NIP. Zgłasza również chęć otrzymania faktury.

Przedsiębiorca widzi ryzyko odliczenia podatku VAT z wystawionego dokumentu, gdyż sprzedawca nie wykazuje swoich dostaw jako sprzedaży dla podatnika tylko jako pozycja zbiorcza w pliku JPK_VAT. Dostawca oczywiście odprowadza podatek VAT od tych transakcji, jednak zaznacza na fakturze fakt, że zakup został dokonany wyłącznie do użytku osobistego. W związku z tym, we wniosku o interpretację, przedsiębiorca zapytał, czy w przedstawionej sytuacji przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z dokumentów wystawionych przez dostawcę. Jego zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe.

W wydanej interpretacji organ wskazał:

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

nabycia towarów i usług, dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzys...