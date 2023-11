Dodatek za rozłąkę zwolniony ze składek ZUS

Aby skorzystać z wyłączenia z podstawy wymiaru składek ZUS konieczne jest przeniesienia pracownika poza miejsce wykonywania przez niego pracy, które oznaczone jest w zawartej z nim umowie o pracę. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku oddelegowania pracownika do pracy poza granicami kraju. W konsekwencji, wypłacany pracownikom delegowanym do pracy za granicę dodatek za rozłąkę będzie podlegał na podstawie § 2 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne do wysokości wskazanej w tym przepisie.