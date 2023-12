Dodatek uzupełniający zasiłek macierzyński bez składek ZUS 

Wartość „dodatku uzupełniającego" zasiłek macierzyński (do którego pracownik będzie miał prawo w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego w okresie przebywania na urlopie rodzicielskim przez okres 14 kolejnych dni kalendarzowych do drugiego roku życia dziecka) za okres urlopu rodzicielskiego w wysokości wartości uzupełnienia zasiłku macierzyńskiego w ustawowej wysokości do 100% podstawy wymiaru zasiłku (macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego) nie będzie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, gdyż prawo do tego świadczenia nie będzie przysługiwało za okres świadczenia pracy, a za okres odrębnego od stosunku pracy tytułu do ubezpieczeń.