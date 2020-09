Dodatek do emerytur i rent z tytułu pracy w szczególnych warunkach

Przy zmianach ustrojowych i zmianach własnościowych część dokumentacji pracowniczej zaginęła, wielu z nich zostało zmuszonych do pracy bez umowy lub odprowadzano im składki tylko od części wynagrodzenia. A do otrzymania rekompensat za utratę prawa do nabycia wcześniejszej emerytury potrzebna jest pełna dokumentacja. W późniejszym okresie zlikwidowano również dodatki do emerytury za pracę w trudnych warunkach. Czy rząd ma wiedzę, jakiej grupy osób dotyczy problem zaginionej dokumentacji płacowej i czy rząd rozważa przywrócenie ww. dodatki? - pytają posłowie w interpelacji do do prezesa Rady Ministrów.

Interpelacja nr 9499 do prezesa Rady Ministrów w sprawie dodatków do emerytur za pracę w trudnych warunkach

Szanowny Panie Premierze!

Do mojego biura poselskiego zgłaszają się emeryci. Jedną z grup najbardziej poszkodowanych są ci, których prawa pracownicze w czasach aktywności zawodowej były ogromnie poszkodowane - przy zmianach ustrojowych i zmianach własnościowych część dokumentacji pracowniczej (dokumentów płacowych) zaginęła, wielu z nich zostało zmuszonych do pracy bez umowy lub odprowadzano im składki tylko od części wynagrodzenia. Taki stan rynku pracy z lat 90., gdy dziki kapitalizm depczący prawa pracownicze spotykał się z akceptacją, a wielu nie widziało ludzkich nieszczęść, które się za nim kryły, doprowadził do sytuacji, w której wiele osób nie było w stanie udokumentować lat emerytalnych.

Ma to znaczenie zwłaszcza wobec faktu, że do otrzymania rekompensat za utratę prawa do nabycia wcześniejszej emerytury na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych potrzebna jest pełna dokumentacja. W późniejszym okresie zlikwidowano również dodatki do emerytury za pracę w trudnych warunkach, które mogły wywoływać również dodatkowe schorzenia, które dziś u emerytów, którzy wykonywali taką pracę, pogarszają jeszcze bardziej komfort życia i generują dodatkowe koszty na leki.

W związku z tym zwracamy się z pytaniami:

Czy rząd rozważa przywrócenie dodatku do emerytur za pracę w trudnych warunkach? Czy rząd ma wiedzę, jakiej grupy osób dotyczy problem zaginionej dokumentacji płacowej, uniemożliwiający otrzymanie rzeczonych świadczeń emerytalnych?

Posłowie:

Hanna Gill-Piątek, Monika Falej, Maciej Kopiec, Katarzyna Kotula, Paweł Krutul, Anita Kucharska-Dziedzic, Robert Obaz, Marek Rutka

7 sierpnia 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 9499 w sprawie dodatków do emerytur za pracę w trudnych warunkach

Szanowna Pani Marszałek

W związku z interpelacją nr 9499 pani poseł Hanny Gill-Piątek i grupy posłów w sprawie dodatków do emerytur za pracę w trudnych warunkach, przekazaną przy piśmie z dnia 20 sierpnia br., znak: K9INT9499 - na podstawie upoważnienia udzielonego przez Prezesa Rady Ministrów pismem, znak: DSP.INT.4810.1227.2020, uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Wzrosty i dodatki do emerytur i rent z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze zostały zniesione przepisem art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych innych ustaw[1].

Konstytucyjność przepisu znoszącego ww. wzrosty i dodatki była przedmiotem oceny Trybunału Konstytucyjnego, który orzeczeniem z dnia 11 lutego 1992 r. sygn. akt: K 14/91 podzielił pogląd Sejmu RP w kwestii ich zniesienia, zakwestionował natomiast brak należytej rekompensaty dla osób, które miały prawo do tych dodatków na podstawie przepisów dotychczasowych.

Powyższe orzeczenie TK wykonane zostało ustawą z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent[2].

Wyrównanie emerytom i rencistom strat wynikłych ze zniesienia dodatków zostało uregulowane w ten sposób, że prawo do rekompensaty z tytułu zlikwidowania tzw. „dodatków branżowych” przyznano jedynie tym osobom, które były do nich uprawniane przed wejściem w życie ustawy rewaloryzacyjnej, tj. przed dniem 15 listopada 1991 r.

W szczególności oznaczało to, zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy rekompensacyjnej, że prawo do rekompensaty przysługiwało jedynie tym osobom, które były przed dniem 15 listopada 1991 r. emerytami i rencistami uprawnionymi do wzrostów lub dodatków z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze na podstawie przepisów wymienionych w art. 1 ustawy rewaloryzacyjnej, a które utraciły prawo do wzrostów lub dodatków lub którym nie ustalono emerytury lub renty na podstawie: