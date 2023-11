„Dobry start”. Nabór wniosków do końca listopada

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” rozpoczęło się od 1 lipca 2023 r. i będzie trwało jeszcze do końca listopada. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantowało wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeśli wniosek został złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie powinno trafić do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Od 2021 r. wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start” można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tylko drogą elektroniczną (poprzez bankowości elektroniczną, system Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej lub przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS), a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Najważniejsze informacje o rządowym programie "Dobry start"

Rządowy program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci.

To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na osiągany dochód.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia:

20 roku życia;

24 roku życia - w przypadku dzieci legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność dziecka to: orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub wydawane na podstawie przepisów oświatowych: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego.

Świadczenie dobry start przysługuje również na uczniów, jeżeli osiągnęli wiek 20 lat lub 24 lata w przypadku dzieci niepełnosprawnych, przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

Ważne!

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie na dzieci uczące się w szkole rozumianej jako szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, specjalny ośrodek szkolno- wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Warto też wspomnieć, że od 2019 r. wsparcie z rządowego programu "Dobry Start" w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Jednocześnie należy pamiętać, że rządowy program "Dobry Start" nie obejmuje dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. "zerówce" prowadzonej w szkole. Rządowy program "Dobry Start" nie obejmuje także studentów.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start może otrzymać:

matka lub ojciec dziecka,

opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,

opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,

osoba ucząca się. Osoba ucząca się to pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty.

Istotne jest, że w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach - każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty przysługującego świadczenia dobry start czyli w wysokości 150 zł.

Świadczenie dobry start przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W tym przypadku wniosek o świadczenie dobry start może złożyć odpowiednio:

rodzina zastępcza,

osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,

dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,

dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,

osoba ucząca się będąca osobą usamodzielnianą

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start.

Od 1 lipca br. osoby uprawnione mogą składać wnioski o świadczenie dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024.

Wnioski o świadczenie dobry start można składać tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane we wniosku konto bankowe.

Rozpatrywaniem wniosków, przyznawaniem i wypłatą świadczenia d...