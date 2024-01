Do Sejmu trafił kolejny projekt wprowadzający emerytury stażowe

Posłowie Lewicy skierowali do Sejmu projekt nowelizacji, który zakłada wprowadzenie tzw. emerytur stażowych. To już kolejny projekt tego typu. W poselskim projekcie przewidziano wprowadzenie warunku, zgodnie z którym emerytura stażowa miałaby przysługiwać wtedy, gdy w konkretnym przypadku emerytura obliczona w formule zdefiniowanej składki będzie równa emeryturze minimalnej lub wyższa.

Zgłoszony do Sejmu projekt przewiduje wprowadzenie możliwości przejścia na emeryturę stażową dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., które mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący przynajmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Dodatkowym warunkiem skorzystania z tej formuły ma być to, że przysługująca danej osobie emerytura obliczona w formule zdefiniowanej składki jest równa lub wyższa od emerytury minimalnej. Co ważne, prawo do emerytury stażowej miałoby przysługiwać również rolnikom.

Projektodawcy podkreślają, że ...