Do Kodeksu pracy trafią dwa nowe typy urlopów

Urlop opiekuńczy oraz urlop z powodu działania siły wyższej to dwa nowe rodzaje urlopów, które zostaną wprowadzone do Kodeksu pracy. Projekt nowelizacji w tej sprawie, który zakłada dostosowanie polskich przepisów do dyrektyw unijnych, trafił już do Sejmu. Zmiany powinny wejść w życie w ciągu najbliższych miesięcy.