Dłuższy urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków?

W listopadzie ub.r. Fundacja Koalicja dla wcześniaka przygotowała petycję z apelem o pilną zmianę w przepisach prawa, która pozwoliłaby udzielać matkom wcześniaków oraz noworodków wymagających hospitalizacji pełnopłatnego zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki nad dzieckiem do czasu wypisu niemowlęcia do domu. Urlop macierzyński miałby zatem rozpoczynać się dopiero po zakończeniu hospitalizacji dziecka. Jakie jest stanowisko Ministerstwa w tej sprawie? - pyta posłanka w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.