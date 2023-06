Długi i ciężary w podatku od spadku: Pobyt w prywatnym domu seniora

Na mocy testamentu podatniczka wraz z mężem została powołana do całości spadku po sąsiadce. Głównym składnikiem majątku jaki po niej pozostał jest nieruchomość (lokal mieszkalny). Pod koniec życia sąsiadka nie była zdolna do samodzielnego funkcjonowania i w związku z tym na jej wyraźną prośbę została umieszczona w prywatnym domu seniora - sąsiadka w ostatnich latach życia cierpiała na wiele przypadłości, miała duże problemy z poruszaniem się i wymagała całodobowej opieki. Do pewnego momentu koszty pobytu regulowała z bieżącej emerytury i własnych oszczędności, jednak od stycznia 2022 r. część kwoty za pobyt dopłacała podatniczka z własnych środków (w sumie wydała na ten cel ok. 13 tys. zł).

Odpowiedź:

Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn następuje po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), które pomniejszają wartości nabytych m.in. w drodze dziedziczenia rzeczy i praw majątkowych.

Do ciężarów spadku należą obciążenia, nałożone na spadkobierców, z mocy odrębnych ustaw. Z kolei pojęcie długów w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn obejmuje wszelkie pieniężne roszczenia cywilnoprawne związane z przedmiotem spadku, łącznie z roszczeniami spadkobiercy z tytułu poczynionych przez niego nakładów na przedmiot spadku.

Do długów i ciężarów zalicza się również: