Delegowanie pracowników – polskie przepisy będą dostosowane do wymogów UE

Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług zostanie dostosowana do unijnych wymogów – wynika z rządowego projektu, który w poniedziałek skierowano do Sejmu. Unijne regulacje zakładają promocję zasady, zgodnie z którą za tę samą pracę w tym samym miejscu przysługiwać powinno to samo wynagrodzenie. Nowe regulacje mają wejść w życie już 30 lipca 2020 r.