Delegowanie pracowników – nowe zasady już od 4 września

Już 4 września br. wejdzie w życie większość przepisów przewidzianych w nowelizacji ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. Część zmian może mieć duży wpływ na pracodawców delegujących pracowników do Polski.

Nowela wprowadza do polskiego prawa rozwiązania przewidziane w unijnej dyrektywie 2018/957 z 20 sierpnia 2020 r. Jak wskazuje firma doradcza PwC, nowe przepisy mogą mieć istotny wpływ na część działających w Polsce firm.

„Ustawa dotyczy pracodawców zagranicznych (w tym spoza UE) delegujących pracowników do Polski. Natomiast polscy pracodawcy delegujący pracowników za granicę (w ramach UE) zobowiązani są do stosowania regulacji kraju, do którego delegują pracowników, a który również implementował dyrektywę (UE) 2018/957” – tłumaczą eksperci firmy doradczej PwC.

Nowelizacja dotyczy m.in. warunków oddelegowania. Podstawą ma być zapewnienie wa...