Data Act – zmiany w nowej regulacji unijnej dla przedsiębiorców

Ustawodawstwo unijne w zakresie danych osobowych i nowych technologii to jeden z głównych bodźców do wprowadzania zmian w krajowym systemie prawnym. Zarówno wtedy, gdy przepisy unijne stosuje się bezpośrednio jako rozporządzenia (co miało miejsce w przypadku RODO), jak i kiedy wymagają krajowej implementacji (gdy są wydawane pod postacią unijnych dyrektyw wymagających transpozycji), wywierają one duży wpływ na prawa i obowiązki rozmaitych podmiotów.

Już wkrótce do kolejnych zmian dojdzie za sprawą Data Act i związanego z nim Data Governance Act, które na razie są na etapie projektów. Ich wdrożenie może w znaczny sposób zmienić obszar przetwarzania i udostępniania danych osobowych.