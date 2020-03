Darowizna w księgach rachunkowych

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania różnego rodzaju aktywów na rzecz obdarowanego. Ujęcie rachunkowe darowizny dokładnie reguluje art. 3. ust. 1. pkt 32 lit. h. ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor), w którym ustawodawca określił rodzaj kosztu darczyńcy lub też przychodu obdarowywanego w przypadku przekazania darowizny. Nieodpłatne przekazanie aktywów, którymi mogą być zarówno środki trwałe jak i środki pieniężne czy też towary lub materiały ewidencjonujemy w księgach rachunkowych jako pozostałe koszty lub przychody operacyjne, czyli koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki.

Ewidencja darowizny środka trwałego w księgach rachunkowych

Przekazując środek trwały w drodze darowizny darczyńca powinien dokonać ostatniego odpisu amortyzacyjnego najpóźniej w miesiącu przekazania, czyli przed określeniem jego końcowej wartości, co reguluje art. 32 ust. 1. uor. Wartość przekazywanego środka trwałego przeznaczonego jako darowizna w momencie oddania powinna zostać pomniejszona o dotychczasowe umorzenie. Zatem ewidencja w księgach rachunkowych wygląda następująco:

1) w przypadku środka trwałego, który został częściowo zamortyzowany:

Przykład. Przedsiębiorstwo przekazało środek trwały o wartości początkowej 5000 zł oraz dotychczasowym umorzeniu 1400 zł. Ewidencja księgowa będzie wyglądać następująco:

WN 070 „Umorzenie środków trwałych”: 1400 zł

„Umorzenie środków trwałych”: 1400 zł WN 760 „Pozostałe koszty operacyjne”: 3600 zł

„Pozostałe koszty operacyjne”: 3600 zł MA 010 „Środki trwałe”: 5000 zł

2) w przypadku środka trwałego, który został całkowicie zamortyzowany:

Przykład. Przedsiębiorstwo przekazało środek trwały o wartości początkowej 5000 zł, który został całkowicie zamortyzowany. Ewidencja księgowa będzie wyglądać następująco:

WN 070 „Umorzenie środków trwałych”: 5000 zł

„Umorzenie środków trwałych”: 5000 zł MA 010 „Środki trwałe”: 5000 zł

Jeżeli środek trwały jest w pełni zamortyzowany to jego wartość w dniu przekazania nie obciąży kosztów operacyjnych darczyńcy.

W obu przypadkach należy pamiętać, że jeżeli przedsiębiorca przy nabyciu środka trwałego, który później został przekazany w drodze darowizny, miał prawo do odliczenia podatku VAT to przekazując go nieodpłatnie ma obowiązek odprowadzenia podatku VAT należnego. Kwotę podatku ustala się od wartości rynkowej danego środka trwałego. W księgach rachunkowych ewidencja należnego podatku VAT wygląda następująco:

WN 760 „Pozostałe koszty operacyjne”

„Pozostałe koszty operacyjne” MA 221 „VAT należny”

Ewidencja darowizny środka trwałego w księgach rachunkowych obdarowanego

Inaczej natomiast wygląda sytuacja w księgach rachunkowych osoby obdarowywanej. W dniu otrzymania środka trwałego w drodze darowizny i prz...