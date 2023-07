Darowizna samochodu wykupionego z leasingu bez PIT

W przypadku darowizny mamy do czynienia z nieodpłatnym, jednostronnym świadczeniem. W związku z aktem darowizny darczyńca nie otrzymuje żadnych wartości pieniężnych ani innego przysporzenia majątkowego. Tym samym przekazanie samochodu w drodze darowizny nie będzie wywoływało skutków podatkowych u darczyńcy. Zatem czynność ta będzie obojętna podatkowo, co oznacza, że nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się podatnik - wspólniki spółki cywilnej, która w 2018 r. zawarła trzy umowy leasingu operacyjnego dotyczące trzech samochodów osobowych wykorzystywanych do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Umowy leasingu operacyjnego zostały zakończone i zgodnie z warunkami tych umów spółce przysługiwało prawo do wykupu przedmiotu leasingu. Spółka skorzystała z tego prawa i wykupiła te samochody. Postanowieniem wspólników Spółki, w dniu wykupu samochodów, nastąpiło wycofanie ich z majątku Spółki, przeznaczenie ich na cele osobiste wspólników oraz przeniesienie własności samochodów do majątków odrębnych wspólników. Wspólnicy dokonali nieodpłatnego zniesienia współwłasności w ten sposób, że każdy ze wspólników stał się wyłącznym właścicielem określonego w umowie samochodu. Każdy ze wspólników dokonał rejestracji własnego pojazdu we właściwym dla siebie Wydziale Komunikacji oraz poniósł stosowne opłaty. Wszelkie poniesione koszty związane z tymi samochodami od momentu ich wykupu z leasingu nie są ujmowane w kosztach uzyskania przychodów. Samochody nie są wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Obecnie podatnik rozważa dokonanie darowizny ww. samochodu.

Podatnik zadał następujące pytanie: jeżeli spółka wykupiła samochody z leasingu nie ujmując przedmiotu leasingu w ewidencji środków trwałych i decyzją wspólników przeznaczyła je na cele osobiste wspólników, to czy w przypadku darowizny samochodu nie wystąpi przychód do celów podatkowych. W jego ocenie, darowizna samochodu wykupionego z leasingu z przeznaczeniem na cele prywatne, przekazanego w dniu wykupu z leasingu do jego majątku osobistego, a więc nie wykorzystywanego na potrzeby działalności spółki, nie rodzi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są:

- pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),

- odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 (pkt 8):

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy,

