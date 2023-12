Darowizna małżonkowi samochodu wykupionego z leasingu po zamknięciu firmy

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że w maju 2020 r. wykupił samochód osobowy z leasingu. Pojazd był samochodem firmowym. Od wydatków z nim związanych odliczał połowę VAT. W lipcu 2020 r. zawiesił działalność gospodarczą. Następnie we wrześniu 2022 r. zamknął działalność, złożył formularz VAT-Z oraz sporządził „Spis z natury towarów na dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu” oraz „Spis składników majątku”. Samochód, o którym mowa we wniosku, przedsiębiorca ujął w „Spisie z natury towarów na dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu” i opodatkował podatkiem VAT. Samochód chciałby przekazać (podarować) do użytku najbliższej rodzinie - żonie z którą posiada rozdzielność majątkową.

Przedsiębiorca chciałby wiedzieć, czy przekazanie samochodu żonie będzie rodziło obowiązek uiszczenia podatku VAT.

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził:

Dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotne do określenia, czy w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Zasadne zatem jest wyłą...