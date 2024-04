Czy wyprzedaż rzeczy osobistych podlega PIT?

Podatnik sprzedaż kilka rzeczy stanowiących jego własność, przy czym sprzedaż każdej z rzeczy nastąpiła co najmniej po upływie pół roku licząc od końca miesiąca, w którym ją nabył. Sprzedane przedmioty nie były wykorzystywane do celów prowadzenia działalności gospodarcze - podatnik korzystał z nich wyłącznie do celów prywatnych. Czy uzyskana kwota ze sprzedaży jest przychodem w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?