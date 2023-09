Czy strata pomniejsza dochód do składki zdrowotnej? - ZUS odpowiada

Przepis art. 81 ust. 2c pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych odnosi się do ustalenia dochodu, który winien stanowić podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, a nie do ustalenia wysokości straty, której wysokość pozostaje bez wpływu na obowiązek opłacania składki w wysokości kwoty minimalnej gdyż w takim przypadku w zakresie ustalenia podstawy wymiaru składki znajduje norma określona art. 81 ust. 2d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - stwierdził Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej.

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że prowadzi działalność gospodarczą i jako formę opodatkowania stosuje podatek liniowy. W kwietniu 2023 r. sprzedał samochód osobowy, który był wprowadzony do środków trwałych firmy i amortyzowany. Kwota sprzedaży wyniosła 14 500 zł. Do 2021 roku wartość amortyzacji była 59 103,22 zł. W roku 2022 i 2023 łącznie amortyzacja wyniosła 27 813,28 zł. Wartość początkowa nabycia samochodu była 149 000 zł. Wartość niezamortyzowana samochodu przy sprzedaży wyniosła 62 083,50 zł (która jest kosztem miesiąca kwietnia 2023). W miesiącu kwietniu w działalności gospodarczej jest strata w wysokości 33 369,23 zł.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć jak powinna ustalić podstawę składki zdrowotnej przy sprzedaży samochodu. Jego zdaniem, wyliczenie sprzedaży samochodu do podstawy składki zdrowotnej powinno być następujące:

14 500 zł (wartość sprzedaży samochodu) - 149 000 zł (wartość początkowa samochodu) + 27 813,28 zł (wartość amortyzacji za 2022 i 2023) + 62 083,50 zł (wartość niezamortyzowana, która została ujęta w koszt w 4/2023) = -44 603,22 zł

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne:

strata z działalności gospodarczej w 4/2023 w wysokości: -33 369,23 zł, strata ze sprzedaży środka trwałego z poprzednich wyliczeń: -44 603,22 zł, czyli razem strata za dany miesiąc wynosi: -77 972,45 zł

W wydanej interpretacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził:

Zagadnienia dotyczące obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, opłacania i ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne regulują przepisy ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z art. 81 ust. 2c ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 12 kwietnia 2022 r. za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu osoba, o której mowa w ust. 2, wpłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne od miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowiącej dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka, ustalony w następujący sposób: