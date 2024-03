Czy limit płatności gotówkowych będzie zmieniony? - MF odpowiada

Według propozycji legislacyjnych w całej UE obowiązywać będzie maksymalny limit płatności gotówkowych wynoszący 10 000 EUR, co utrudni przestępcom pranie brudnych pieniędzy. Chętne państwa członkowskie będą mogły dodatkowo go obniżyć. Zgodnie ze wstępnym porozumieniem podmioty zobowiązane będą musiały ponadto zidentyfikować i zweryfikować tożsamość osoby, która dokonuje transakcji sporadycznej gotówką w kwocie od 3 000 EUR do 10 000 EUR.

Interpelacja nr 1413 do ministra ds. Unii Europejskiej w sprawie unijnego maksymalnego limitu płatności gotówkowych wynoszących 10 000 EUR

W styczniu rada i parlament osiągnęły wstępne porozumienie co do części pakietu na rzecz przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, który ma chronić obywateli UE i unijny system finansowy przed praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Za sprawą nowego pakietu wszystkie przepisy mające zastosowanie do sektora prywatnego będą przeniesione do nowego rozporządzenia. W cały pakiet wejdą również płatności gotówkowe.

Według propozycji legislacyjnych w całej UE obowiązywać będzie maksymalny limit płatności gotówkowych wynoszący 10 000 EUR, co utrudni przestępcom pranie brudnych pieniędzy. Chętne państwa członkowskie będą mogły dodatkowo go obniżyć. Zgodnie ze wstępnym porozumieniem podmioty zobowiązane będą musiały ponadto zidentyfikować i zweryfikować tożsamość osoby, która dokonuje transakcji sporadycznej gotówką w kwocie od 3 000 EUR do 10 000 EUR.

Odnośne teksty pakietu na rzecz przeciwdziałania praniu pieniędzy zostaną teraz sfinalizowane i przedstawione do zatwierdzenia przedstawicielom państw członkowskich w Komitecie Stałych Przedstawicieli oraz Parlamentowi Europejskiemu. Po zatwierdzeniu rada i parlament będą musiały formalnie je przyjąć, zanim zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE, a później wejdą w życie.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

Czy polski rząd popiera zmiany zaproponowane w pakiecie na rzecz przeciwdziałania praniu pieniędzy? Czy w ramach płatności gotówkowych w całej UE będzie obowiązywać maksymalny limit płatności gotówkowych wynoszący 10 000 EUR? Kogo będzie dotyczył limit płatności gotówkowych? Czy polski rząd ma zamiar obniżyć limit płatności gotówkowych z 10 000 EUR? Zgodnie ze wstępnym porozumieniem podmioty zobowiązane będą musiały ponadto zidentyfikować i zweryfikować tożsamość osoby, która dokonuje transakcji sporadycznej gotówką w kwocie od 3 000 EUR do 10 000 EUR. Proszę o wyjaśnienie kogo miałaby dotyczyć taka kontrola i jak miałaby wyglądać identyfikacja i weryfikacja tożsamości? Szczególnie banki, instytucje finansowe, firmy zarządzające aktywami, kasyna, biura nieruchomości, sklepy i firmy usługowe będą zobowiązane do przechowywania danych o swoich klientach. Czy nie budzi to zastrzeżeń Pana Ministra, ponieważ może naruszać wiele przepisów związanych z ochroną danych osobowych? Czy zdaniem Pana Ministra limit płatności gotówkowych w krajach członkowskich powinien być przedmiotem regulacji UE? Czy Unia w tym obszarze nie podejmuje działań poza swoimi kompetencjami? Jeśli nie, proszę o podanie podstawy prawnej.

Posłowie:

Krzysztof Mulawa, Karina Anna Bosak, Krzysztof Bosak, Witold Tumanowicz

9 lutego 2024 r.

Odpowiedź na interpelację nr 1413 w sprawie unijnego maksymalnego limitu płatności gotówkowych wynoszących 10 000 EUR

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 1413 w sprawie unijnego maksymalnego limitu płatności gotówkowych wynoszących 10 000 EUR, skierowaną przez Pana Posła Krzysztofa Mulawę, Panią Poseł Karinę Annę Bosak, Pana Posła Krzysztofa Bosaka oraz Pana Posła Witolda Tumanowicza do Ministra właściwego ds. Unii Europejskiej, przekazaną następnie do Ministra Finansów przedstawiam następujące informacje.

1. Czy polski rząd popiera zmiany zaproponowane w pakiecie na rzecz przeciwdziałania praniu pieniędzy?

W aktualnej niestabilnej sytuacji zwiększonych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa, Rząd RP uznaje za zasadne wzmocnienie i ujednolicenie ram prawnych UE w obszarze zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu jako rozwiązanie dające szansę na likwida...