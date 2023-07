Czy częściowa emerytura będzie przywrócona?

Wiele osób w wieku emerytalnym nie otrzymuje emerytury z uwagi na brak możliwości wykazania odpowiednich okresów składkowych. Spowodowane jest to faktem, iż wielu z emerytów pracowało na tzw. umowach śmieciowych i nie są w stanie udokumentować lat składkowych. Osoby te często przepracowały zdecydowanie więcej lat nawet niż te, które otrzymują emerytury w związku z uzyskaniem okresów składkowych. Czy istnieje możliwość przywrócenia emerytury częściowej na zasadach, w jakich funkcjonowała przed 2017 rokiem lub na innych zasadach korzystnych dla emerytów? - pyta poseł w interpelacji do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Interpelacja nr 41618 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie przywrócenia emerytury częściowej

Szanowna Pani Minister,

zwracam się do Pani z interpelacją w sprawie przywrócenia emerytury częściowej. Przedmiotowa interpelacja jest pokłosiem wielu spotkań z mieszkańcami Lubelszczyzny, którzy podnoszą problem braku emerytur częściowych (wycofanych w 2017 roku).

Interesanci podnoszą, iż wiele osób w wieku emerytalnym nie otrzymuje emerytury z uwagi na brak możliwości wykazania odpowiednich okresów składkowych. Spowodowane jest to faktem, iż wielu z emerytów pracowało na tzw. umowach śmieciowych i nie są w stanie udokumentować lat składkowych. Osoby te często przepracowały zdecydowanie więcej lat nawet niż te, które otrzymują emerytury w związku z uzyskaniem okresów składkowych. Z wyjaśnień interesantów wynika, iż takich osób stale przybywa.

Do mojego biura poselskiego zgłaszają się osoby po 70. roku życia, które nadal muszą pracować zawodowo, gdyż brakuje im czasami kilku miesięcy, a czasami kilku lat składkowych. Sytuacja taka powoduje to, że osoby te nie mogą otrzymywać emerytury od państwa. Tym samym zachodzi zasadność rozważenia przywrócenia emerytury częściowej lub podjęcia innych zmian systemowych, które umożliwią pobieranie emerytury również osobom, które nie osiągnęły wymaganych okresów składkowych (często nie ze swojej winy).

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę Panią Minister o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy istnieje możliwość przywrócenia emerytury częściowej na zasadach, w jakich funkcjonowała przed 2017 rokiem lub na innych zasadach korzystnych dla emerytów? Jeśli tak - w jakim terminie jest możliwe podjęcie ww. działań? Jeśli zaś odpowiedź na pierwsze pytanie jest przecząca, proszę o informacje, jakie inne kroki planuje podjąć Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej celem poprawy sytuacji osób, którym brak lat składkowych do otrzymania emerytury?

Poseł Sławomir Zawiślak

5 czerwca 2023 r.

Odpowiedź na interpelację nr 41618 w sprawie przywrócenia emerytury częściowej

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację, znak: K9INT41618, Posła na Sejm RP Pana Sławomira Zawiślaka w sprawie przywrócenia emerytury częściowej, uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Konstytucja RP, w art. 67 ust. 1, deklaruje prawo obywateli do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa. Oznacza to, że prawo do zabezpieczenia społecznego jest realizowane wyłącznie w zakresie wyznaczonym w tych niejako ,,wykonawczych” ustawach. Formy zabezpieczenia, a co za tym idzie również rodzaje świadczeń i warunki nabywania do nich prawa, a także sposób finansowania, mogą być zróżnicowane.

W praktyce wykształciły się trzy formy zabezpieczenia społecznego: pomoc społeczna, ubezpieczenie społeczne i zaopatrzenie społeczne.

Ubezpieczenia społeczne stanowią odpowiedź na wyzwania wynikające z realizacji ryzyk objętych ubezpieczeniami społecznymi (choroba, inwalidztwo czy osiągnięcie wieku emerytalnego). Ubezpieczenie emerytalne jest jedną z form zabezpieczenia społecznego realizowaną w ramach systemu ubezpieczeń społecznych. Emerytura przysługuje ubezpieczonemu po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat w przypadku mężczyzn.

Zmiany w polskim systemie emerytalnym po 1991 r. wiążą się ze stopniowym przywracaniem systemowi emerytalnemu jego ubezpieczeniowego charakteru. Od 1 stycznia 1999 r. ...