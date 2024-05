Czternastki trafią do emerytów i rencistów we wrześniu

Czternaste emerytury trafią w tym roku do emerytów i rencistów we wrześniu – wynika z założeń projektu rządowego rozporządzenia ws. określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2024 r. Świadczenia zostaną zatem wypłacone w tym samym miesiącu, jak było to w 2023 r.