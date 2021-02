COVID-19: Korekta odpisów na ZFŚS ma wpływ na koszty

W spółce nastąpił spadek obrotów gospodarczych i w związku z tym spółka zobowiązana jest do stosowania przepisu art. 15ge spec-ustawy w sprawie COVID-19, tj. ze względu na to, że wysokość odpisu podstawowego jest wyższa niż wartość wynikająca z ustawy o ZFŚS, spółka zobowiązana jest do dokonania korekty odpisu do wysokości odpisu ustawowego (korekty „in minus”). Czy w momencie dokonania korekty odpisu spółka powinna dokonać korekty zmniejszającej koszty uzyskania przychodu?