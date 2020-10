COVID-19: Co dalej z badaniami okresowymi pracowników?

Interpelacja nr 11207 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zawieszenia obowiązku wykonywania przez pracowników badań okresowych

Szanowna Pani Minister,

działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1799), niniejszym kieruję do Pana interpelację poselską w sprawie zawieszenia obowiązku wykonywania przez pracowników badań okresowych.

Jednym z elementów szeroko rozumianej polityki przeciwdziałania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 jest wprowadzone ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zawieszenie obowiązków w zakresie wykonywania badań okresowych przez pracowników oraz niektórych badań o których mowa w ustawie o transporcie drogowym oraz ustawie o transporcie kolejowym. Wprowadzenie takiego zawieszenia należy ocenić jako uzasadnione - w wielu przypadkach zachowywanie dystansu społecznego w trakcie wizyt w zakładach medycyny pracy było w praktyce niemożliwe a ponadto w tamtym okresie pierwszorzędną sprawą było zrobienie wszystkiego co możliwe, by zahamować rozprzestrzenianie się wirusa. Zawieszenie to obowiązuje do dnia odwołania stanu epidemii, po którym to pracownicy i pracodawcy będą mieli 60 dni na wykonanie wszystkich zawieszonych obecnie obowiązków z zakresu medycyny pracy.

Od wprowadzenia ww. zawieszenia minęło już blisko pół roku. Sytuacja w kraju uległa poważnej zmianie - nadal walczymy z wirusem (liczba zakażeń jest obecnie większa niż w kwietniu czy maju), nadal stosujemy się do obostrzeń jednakże duża część wprowadzonych w marcu i kwietniu ograniczeń została już wycofana - możemy na przykład chodzić do kin, restauracji, czy centrów handlowych, gdy jeszcze niedawno wszystkie te czynności były niemożliwe. Uzasadnionym jest również przyjęcie, że „stan epidemii” potrwa w naszym kraju jeszcze dłuższy czas (nawet kilka lat). Poza tym trzeba pamiętać, że wirus SARS-CoV-2 będzie już stale obecny w naszym życiu - dopiero po wynalezieniu szczepionki będziemy mogli oczekiwać, że stanie się zwyczajną chorobą, na którą większość osób jest odporna bądź przechodzi ją bezobjawowo.

Pragnę zauważyć, że w obecnym stanie prawnym, gdy tylko stan epidemii zostanie uchylony, do ośrodków medycyny pracy ruszą rzesze pracowników, którzy będą potrzebowali badań okresowych. Liczba ta może sięgnąć nawet kilku milionów - im dłużej będzie trwał stan epidemii, tym więcej będzie takich osób. Skutkiem tego w ośrodkach medycyny pracy utworzą się gigantyczne kolejki, a pomimo tego część pracowników nie uzyska badań - zwyczajnie nie wystarczy na to czasu. Jak wspomniałam powyżej, wirus zostanie już z nami, przez co miejsca te mog...