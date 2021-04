Co z VAT-26 po wykupie samochodu z leasingu?

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiadał w leasingu operacyjnym samochód osobowy o wartości nieprzekraczającej 150 tys. zł. W trakcie trwania umowy leasingu samochód był zgłoszony do urzędu skarbowego na dokumencie VAT-26. Samochód był używany tylko i wyłącznie do działalności gospodarczej a przedsiębiorca odliczał 100% podatku VAT od poniesionych kosztów eksploatacji. W listopadzie 2020 wykupił samochód z leasingu i wprowadził go na stan środków trwałych. Numer rejestracyjny pojazdu jak i przeznaczenie pojazdu się nie zmieniło. Jak zaznaczył przedsiębiorca, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą gdzie sam pilnuje obostrzeń znajdujących się w regulaminie wykorzystania pojazdu oraz pilnuje rzetelności ewidencji przebiegu pojazdu. Jest jedyną osobą która ma dostęp do samochodu osobowego.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć czy ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z fakturą wykupu samochodu od leasingodawcy oraz czy powinien składać wniosek aktualizacyjny VAT-26 w przypadku wykupu pojazdu i wprowadzenie go na stan środków trwałych jeśli numer rejestracyjny pojazdu i przeznaczenie pojazdu się nie zmienia. Jego zdaniem, nie powinien składać aktualizacji dokumentu VAT-26 i przysługiwało mu prawo odliczenia 100% podatku VAT od faktury wykupu samochodu od leasingodawcy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z przedsiębiorcą. W wydanej interpretacji organ stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powołanego art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Stosownie do art. 86a ust. 2 ustawy, do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych; używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3; nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Zatem zgodnie z obowiązującymi regulacjami podatnikowi przysługuje ograniczone do 50% prawo do odliczenia podatku w odniesieniu do wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do użytku „mieszanego”.

Dla celów stosowania tego ograniczenia za wykorzystywanie „mieszane” należy rozumieć, że w odniesieniu do pojazdu wykorzystywanego w działalności gospodarczej istnieje możliwość jego użycia również do celów niezwiązanych z tą działalnością np. do celów prywatnych. Wystarczy przy tym możliwość nawet tylko jednorazowego użycia pojazdu do celów prywatnych, aby uznać, że pojazd może być wykorzystywany w sposób „mieszany”.

Ni...