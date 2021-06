Artykuły: Limity, parametry, wskaźniki powiększ tekstdrukujprześlij do siebieprześlij do znajomego 24.06.2021 Co z tą inflacją? Logowanie

Nie mam jeszcze konta Zapomniałeś loginu lub hasła? Miesiące marzec-maj 2020 r. to początkowy okres pandemii, w którym najsilniej odzwierciedlił się wpływ gwałtownego spadku cen surowców (w tym zwłaszcza ropy naftowej) na rynkach światowych na inflację w Polsce. Ze statystycznego punktu widzenia nieuniknione było więc odreagowanie tych zmian w rocznych wskaźnikach inflacji w okresie marzec-maj 2021 r. W II połowie br. można oczekiwać stopniowego osłabienia tempa wzrostu cen. Oznacza to, że w ujęciu średniorocznym inflacja w 2021 r. powinna być niższa od maksymalnych poziomów obserwowanych obecnie - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską. Interpelacja nr 24257 do ministra finansów w sprawie informacji Głównego Urzędu Statystycznego o ponad 4-procentowym wzroście inflacji Szanowny Panie Ministrze! Niedawno szokowała informacja Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) o ponad 4-procentowym wzroście inflacji. Te statystyki przebili europejscy urzędnicy, którzy wzrost cen w Polsce oszacowali na ponad 5 proc. W Programie Pierwszym Polskiego Radia dnia 20.05.2021 r. przekonywał Pan, że inflacja spadnie. Według Pańskiego oświadczenia inflacja w tym roku zejdzie do 3-3,5 proc. W przyszłym roku ustabilizuje się ona w okolicach 3 proc. Dodał Pan jeszcze: „Kibicujemy, by inflacja zeszła zgodnie z naszymi prognozami do około 3-3,5 proc. w tym roku. W przyszłym roku do około 3 proc., a za dwa lata ok. 2,5 proc.”. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytanie: Jakie realne kroki - poza kibicowaniem - planuje podjąć ministerstwo, aby zahamować wzrost inflacji w Polsce? Posłanka Barbara Nowacka 24 maja 2021 r. Odpowiedź na interpelację nr 24257 w sprawie informacji Głównego Urzędu Statystycznego o ponad 4-procentowym wzroście inflacji Szanowna Pani Marszałek, w odpowiedzi na interpelację nr 24257 Pani Poseł Barbary Nowackiej w sprawie informacji Głównego Urzędu Statystycznego o ponad 4-procentowym wzroście inflacji uprzejmie przekazuję poniższe wyjaśnienia. Zg...

