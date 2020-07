Co daje nowa matryca stawek VAT?

Nomenklatura scalona (Combined Nomenclature, CN) stanowi usystematyzowany wykaz towarów regulowany przez instytucje Unii Europejskiej. Nadzór nad nią sprawuje Komisja Europejska, która co roku publikuje jej nową wersję. Tak więc od 1 lipca 2020 r. do określenia stawek VAT towarów obowiązuje CN 2020. Nomenklatura scalona jest ośmiocyfrowym rozwinięciem Zharmonizowanego Systemu Określania i Kodowania Towarów (HS), opracowanego przez Światową Organizację Celną. Na poziomie sześciu cyfr zbieżna jest z nomenklaturą HS. Nomenklatura Scalona dzieli się na sekcje, działy, pozycje i podpozycje. Towary zostały w niej sklasyfikowane bardzo szczegółowo, brane pod uwagę są ich skład, właściwości, przeznaczenie. Ich znajomość niezbędna jest do prawidłowego sklasyfikowania towaru pod względem statystycznym. Tak więc dokładność Nomenklatury Scalonej nie oznacza, iż problemy z właściwym zaklasyfikowaniem towaru dobiegły końca. Sytuacja taka dotyczy w szczególności towarów, których skład jest niejednorodny. Przykładem mogą być dania gotowe składające się z ryżu, mięsa, warzyw, a dla większej komplikacji mogą też zawierać sos. Aby rozwikłać taki problem interpretacyjny kierować się należy Ogólnymi regułami interpretacji CN. Zawarte są one w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/1776 z 9 października 2019 r. zawierającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.Urz.UE L 280). Określa ono metodologię, która powinna zostać przyjęta dla dokonania wyboru odpowiedniego kodu CN dla danego towaru.

Pewnym ułatwieniem jest fakt, iż dla potrzeb ustalenia stawki VAT nie zajdzie konieczność bardzo dokładnego analizowania towaru. Z reguły bowiem kody CN dotyczące towarów spożywczych korzystających z obniżonej stawki VAT a wymienione w załącznikach do ustawy o VAT, określone są w sposób ogólny. Są to kody dwucyfrowe obejmujące całe działy np. CN 02 – mięso i podroby jadalne, CN 08 – owoce i orzechy jadalne, skórki owoców cytrusowych lub melonów.

Efektem objęcia danym grupowaniem CN szerokiego zakresu wyrobów i powołanie się przez ustawodawcę przy stosowaniu obniżonych stawek VAT na takie szerokie grupowanie spowodowało uproszczenie systemu obniżonych stawek VAT. Gdy zostanie już ustalony kod CN możliwe staje się ustalenie dla tak zidentyfikowanego towaru stawki VAT. Aby możliwe było zastosowanie stawki preferencyjnej musi istnieć po temu właści...