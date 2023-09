CIT: Zwolnienie z długu oraz umorzenie odsetek od zobowiązań handlowych

Jeden z krajowych dostawców materiałów, powołując się na zapisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, wystawił noty odsetkowe, w których wezwał spółkę we wskazanym w nich terminie, do zapłaty odsetek z tytułu opóźnień w zapłacie należności wynikających z wystawionych wcześniej faktur. Wskazane w tych notach terminy zapłaty już upłynęły ale wynikające z not odsetki nie zostały zapłacone w części ani w całości.

Spółka podjęła rozmowy z dostawcą i w ich wyniku ustalono, że zostanie zawarte porozumienie, w którym spółka uzna dług wobec dostawcy z tytułu niezapłaconych odsetek, a dostawca na czas trwania porozumienia wstrzyma się od dochodzenia roszczeń z tytułu tych wierzytelności. Dostawca natomiast zobowiązał się do tego, że w przypadku gdy spełnione zostaną warunki porozumienia, zwolni spółkę z długu oraz umorzy naliczone odsetki.

Odpowiedź:

Co do zasady umorzenie zobowiązania skutkuje u dłużnika powstaniem przychodu w wysokości umorzonego zobowiązania, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zatem, takie definitywne umorzenie zobowiązania spółki będzie miało bowiem analogiczne skutki podatkowe jak zwolnienie z długu uregulowane w art. 508 Kodeksu cywilnego.

Odnosząc się do ustal...