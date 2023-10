CIT estoński: Moment powstania dochodu z ukrytych zysków oraz termin zapłaty podatku - MF wyjaśnia

Zobowiązanie powstaje w miesiącu faktycznej wypłaty wynagrodzenia ponad wysokość limitu. Tym samym podatnik jest zobowiązany do zapłaty ryczałtu od dochodów z tytułu ukrytych zysków do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty tego wynagrodzenia (w przedstawionym w zapytaniu przykładzie będzie to 20. listopada).