Centralna informacja o rachunkach - dostęp do informacji tylko dla uprawnionych

W celu uzyskania informacji o rachunkach bankowych osoby zmarłej konieczne jest wykazanie interesu prawnego. Z tego względu jedynie osoba posiadająca tytuł prawny do spadku (w praktyce prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia) może uzyskać kompleksową informację ze wszystkich banków i spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej o rachunkach osoby zmarłej - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 36891 do ministra finansów w sprawie Centralnej informacji o rachunkach

Szanowna Pani Minister,

zawarte uregulowania w Prawie bankowym mają rozwiać wątpliwości dot. rachunków nieaktywnych, na których nie dokonano żadnych dyspozycji, nie ma na nim obrotów, lub którego posiadacz zmarł.

Praktyka pokazuje, że zagadnienie to wciąż budzi kontrowersje chociaż istnieją instrumenty pomocne w ustalaniu numerów takich rachunków. Instrumentem takim jest prowadzona przez banki Centralna informacja o rachunkach.

Najczęściej wnioskodawcami są spadkobiercy, którzy muszą wykazać swój tytuł prawny do spadku. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku uzyskają dane. Regulacje po części wpłynęły na ograniczenie problemów następców prawnych z wypłatą należnych im z tytułu spadkobrania środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach. Problem jednak istnieje w sytuacji nieuregulowanych spraw spadkowych z powodów braku ustalenia kręgu spadkobierców. Osoba, która nie wykaże się tytułem prawnym do spadku po osobie, do której należał rachunek bankowy, skutecznie wniosku nie złoży.

W związku z powyższym zwracam się uprzejmie o odpowiedź na następujące pytanie:

Czy zostaną podjęte prace legislacyjne mające na celu poszerzenie kręgu osób mających prawo uzyskać dane dotyczące rachunków nieaktywnych o osoby, które wykażą swój interes faktyczny w uzyskaniu informacji?

Poseł Kazimierz Matuszny

28 października 2022 r.

Odpowiedź na interpelację nr 36891 w sprawie Centralnej informacji o rachunkach

Szanowna Pani Marszałek,

w nawiązaniu do interpelacji numer 36891 w sprawie Centralnej informacji o rachunkach, Posła na Sejm RP Pana Kazimierza Matusznego, uprzejmie przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

Wymóg utworzenia Centralnej informacji o rachunkach wprowadzony został na mocy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 poz. 1864). Ustawa reguluje problematyk...