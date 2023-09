Catering dla pracowników jako koszt podatkowy

Spółka nabywa usługi cateringowe dla swoich pracowników. Posiłki opisane imieniem i nazwiskiem zamawiającego są dowożone bezpośrednio do siedziby spółki i przez nią opłacane. Skorzystanie z tego programu jest dobrowolne. Czy koszty zakupu na rzecz pracowników usług cateringowych będą dla spółki kosztem uzyskania przychodów?

Założeniem programu jest dbałość o pracownika w miejscu pracy i w czasie pracy, dlatego pracownik jest uprawniony do zamawiania posiłków w dni, w których świadczona jest praca w spółce, tj. od poniedziałku do piątku, tj. dni w których rzeczywiście wykonuje pracę, wynikającą z wiążącej go z pracodawcą umowy o pracę. Maksymalny limit dla wartości zamówionych w danym miesiącu posiłków został ustalony dla wszystkich pracowników na poziomie 300 zł miesięcznie. Spółka wydatki z tytułu programu pokrywa ze środków obrotowych. W przypadku rezygnacji przez pracownika z posiłku finansowanego przez spółkę, nie przysługuje mu z tego tytułu ekwiwalent, czy rekompensata w jakiejkolwiek formie. Posiłki zapewnione pracownikom nie wynikają z obowiązków pracodawcy, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki: