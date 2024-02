Budowle nadal bez precyzyjnej definicji dla celów podatkowych

Polskie prawo wciąż nie zostało odpowiednio zmodyfikowane w kontekście problemu braku precyzyjnej definicji budowli dla celów podatkowych. Na potrzebę zmian jasno wskazują m.in. kolejne wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się w tej sprawie do resortu finansów z prośbą o informacje nt. planowanych zmian w przepisach dotyczących opodatkowania nieruchomości.

Jak tłumaczy RPO, sprawa braku precyzyjnej definicji budowli dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości pozostaje nierozwiązana już od ponad 10 lat. Rzecznik kolejny raz zwrócił się do Ministerstwa Finansów z prośbą o informacje nt. planowanych zmian w prawie.

„Istotnym mankamentem ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w tym zakresie jest odesłanie do przepisów prawa budowlanego. To przykład negatywnych skutków wadliwej legislacji – zarówno dla podatników, jak i organów podatkowych (np. gmin g&o...