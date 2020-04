Branża transportowa bez szybszych zwrotów VAT i zwolnień podatkowych

Jak ostrzega ZMPD, w obliczu pandemii koronawirusa sytuacja branży transportowej już obecnie jest tragiczna, a bez rządowej „kroplówki” i dofinansowania dojdzie do całej fali upadłości. Część firm z branży transportowej, która zatrudnia obecnie przeszło 0,5 mln pracowników, zaczęła już zwalniać pracowników. Polscy przewoźnicy mieli do tej pory ok. 25 proc. udziałów w całym rynku europejskim.

Zdaniem Jana Buczka, prezesa ZMPD, transport międzynarodowy jest kluczowy dla funkcjonowania gospodarki.

– Oczekiwaliśmy zwolnienia z podatku CIT, PIT, VAT i zniesienia składek na ZUS. Chodziło o pozyskanie tych pieniędzy, których nie musielibyśmy wydawać na daniny publiczne, żeby móc...