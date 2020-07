Branża muzyczna wciąż czeka na powrót do pracy

Branża muzyczna to 3,5% PKB. To tysiące zatrudnionych osób i tysiące kooperantów. Jest istotnym elementem gospodarki. Muzyczna społeczność to nie tylko sami artyści, którzy są widoczni na scenie, ale cały sztab ludzi, którzy razem z nimi tworzą wydarzenia artystyczne i bez których artysta nie mógłby funkcjonować. Jak długo jeszcze branża muzyczna będzie czekać na powrót do pracy? Czy rząd przygotowuje jasne zasady powrotu na koncerty? Czy zostanie zniesiony zapis o udziale 150 osób w imprezach plenerowych na rzecz zapisów procentowych? - pytają posłanki w interpelacji do do prezesa Rady Ministrów.

Interpelacja nr 7957 do prezesa Rady Ministrów w sprawie przejrzystych zasad organizacji imprez artystycznych

Szanowny Panie Premierze,

branża muzyczna to 3,5% PKB. To tysiące zatrudnionych osób i tysiące kooperantów. Jest istotnym elementem gospodarki. Muzyczna społeczność to nie tylko sami artyści, którzy są widoczni na scenie, ale cały sztab ludzi, którzy razem z nimi tworzą wydarzenia artystyczne i bez których artysta nie mógłby funkcjonować.

To firmy z zapleczem technicznym, organizatorzy, muzycy, pracownicy techniczni, realizatorzy światła, dźwięku, multimediów, choreografowie, ekipy scenograficzne, kierowcy, ochrona, menadżerowie, a także przedstawiciele branż powiązanych, takich jak: hotelarstwo, transport czy gastronomia.

To tysiące osób, które z dnia na dzień zostało pozbawionych możliwości zarobkowania i czeka na powrót do pracy.

„Covid-19 pokrzyżował nasze plany, zarówno prywatne jak i zawodowe. Od połowy marca nie gramy dla Was koncertów, zostały odwołane trasy, festiwale. Nasza branża bardzo dotkliwie odczuwa skutki wirusa. Jako pierwsza została pozbawiona możliwości pracy. Teraz, kiedy inne sektory biznesu są odmrażane, sportowe areny mogą wypełniać się publicznością (obecnie nawet do 10 tys. osób na jednym meczu), a w mediach obserwujemy kilkutysięczne zgromadzenia, my także chcemy wrócić do pracy" - apelują muzycy i branża muzyczna.

Premierze, z pandemią zmagamy się od ponad trzech miesięcy. Od początku COVID-19 muzycy, ich managementy, firmy nagłośnieniowe, oświetleniowe, cała estradowa technika pozostają bez pracy i odpowiednich, przejrzystych regulacji powrotu do możliwości zarobkowania.

W swoim apelu muzyczna branża domaga się przejrzystych zasad organizacji imprez artystycznych i jasnej komunikacji!

Premierze, obecne przepisy zawierają błędy i wiele zapisów stoi w kolizji z zasadami organizacji imprez, przez co branża muzyczna jest w impasie. Nadal nie może wrócić do pracy. W swoim apelu branża muzyczna domaga się, aby wszystkie zgromadzenia publiczne i wydarzenia artystyczne traktowane były na równych prawach. Muzyczna branża posiada wieloletnie doświadczenia i gotowość, by wspólnie z rządem podjąć współpracę przy opracowaniu i dalszym wdrażaniu procedur bezpiecznego uczestnictwa publiczności w wydarzeniach artystycznych.

Impas branży muzycznej będzie trwał do czasu, kiedy zostaną odmrożone koncerty, kiedy zostaną odmrożone wydarzenia artystyczne. Stąd akcja branży: #OtwieramyKoncerty, pod którą i ja się podpisuję. Swoją interpelację piszę jako wieloletni praktyk. Przez wiele lat moja firma była managementem zespołów muzycznych. I doskonale wiem, w jakim trudnym położeniu znalazła się cała muzyczna branża przez COVID-19.

Premi...