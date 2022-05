Branża elektromobilności proponuje nowy podatek od aut spalinowych

Do większego rozwoju elektromobilności w Polsce niezbędne są dotacje do używanych samochodów elektrycznych – wynika z nowego raportu EV Klub Polska, który powstał we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych i OTOMOTO. Branża elektromobilności proponuje również m.in. wprowadzenie nowego podatku od nabycia i użytkowania samochodów spalinowych oraz uzależnienie akcyzy od parametrów ekologicznych.