Błąd w numerze rejestracyjnym samochodu na fakturze a prawo do odliczenia VAT za paliwo

W przypadku wydatków dotyczących pojazdów samochodowych zasadą jest, zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, ograniczenie kwoty podatku naliczonego z nimi związanej do 50%. Ograniczenie to, na podstawie art. 86a ust. 3, nie dotyczy przede wszystkim samochodów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, stanowiąc istotny wyjątek od reguły. Wprowadzenie takiego uregulowania nie zostało uzupełnione o określenie zasad dokumentowania zakupów związanych z pojazdami samochodowymi, w sytuacji gdy istnieje ograniczenie kwoty podatku naliczonego do odliczenia do 50%. Nie istnieje zatem konieczność oznaczenia w jakiś szczególny sposób faktur dokumentujących takie zakupy. Przedsiębiorca będący podatnikiem VAT nie musi więc mieć numeru rejestracyjnego umieszczonego przez sprzedawcę na fakturze, aby mieć prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Elementy, które powinna zawierać faktura, wymienione zostały w art. 106e ustawy o VAT. Brak jest wśród nich numeru rejestracyjnego pojazdu jako niezbędnego na fakturze dokumentującej zakup paliwa. W związku z tym nie ma nałożonego przepisem prawa obowiązku zamieszczania na fakturze takiego numeru. Pomimo braku obowiązku podawania numeru rejestracyjnego pojazdu na fakturze dokumentującej zakup paliwa vatowcy dla celów dowodowych zadbać powinni o to, aby informacja taka znalazła się na fakturze. O ile wykazanie w trakcie kontroli podatkowej, że VAT odliczony został od paliwa zakupionego do danego pojazdu, jest bardzo ważne, to brak możliwości przypisania określonej faktury za paliwo do konkretnego pojazdu może być bardzo kłopotliwy w codziennych rozliczeniach VAT. Podatnik może mieć wiele pojazdów, w związku z tym otrzymuje wiele faktur za paliwo. Gdy pozbawione numeru rejestracyjnego faktury trafią do działu księgowości, mogą powstać wątpliwości, w stosunku do których istnieje prawo do pełnego odliczenia VAT, a kiedy jest ono ograniczone do 50% podatku naliczonego. Bez takiej wskazówki osoby zajmujące się rozliczaniem VAT mogą nie orientować się, ile VAT z każdej z takich faktur można odliczyć.

W razie gdy sprzedawca nie umieścił na fakturze numeru rejestracyjnego – nie jest do tego przecież zobowiązany – może tego dokonać sam podatnik. On sam najlepiej orientuje się, kt&...