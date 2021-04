Błąd w danych nabywcy a możliwość wystawienia korekty faktury zaliczkowej

Skoro nabywcy nie wystawili noty korygującej do otrzymanej faktury zaliczkowej, to w konsekwencji podatnik powinien skorygować ww. fakturę poprzez wystawienie faktury korygującej zawierającej prawidłowe dane adresatów tej faktury oraz skorygować plik JPK_VAT. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółdzielnia mieszkaniowa. Jak wyjaśniła we wniosku, zawarła ona umowę na budowę lokalu mieszkalnego z Panią G. D. i jej synem Panem J. D. (obydwoje są członkami spółdzielni), jako z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

Zgodnie z zapisem umowy członkowie wnosili zaliczkę, na wkład budowlany w ratach. Umowa przedwstępna o budowę lokalu nie określała wielkości udziałów poszczególnych osób po stronie nabywców (co zostało potwierdzone w akcie notarialnym umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży) wobec czego spółdzielnia wystawiała faktury zgodnie z bieżącą dyspozycją ustną nabywców (większość faktur wystawiono na Panią G. D.), jak również odprowadzała w terminie do urzędu skarbowego należny podatek VAT wynikający z faktur.

W 2018 r. spółdzielnia dokonała ostatecznego rozliczenia inwestycji, wystawiła zaświadczenie do notariusza, że państwo G. i J. D. wpłacili pełen wkład budowlany za lokal mieszkalny i ustanowiła na rzecz ww. członków odrębną własność lokalu w formie aktu notarialnego.

W październiku 2020 r. państwo G. i J. D. zwrócili się do spółdzielni o wystawienie faktury korygującej do faktury, którą spółdzielnia wystawiła w listopadzie 2018 r. na pana J. D., domagając się jej wystawienia na Panią G. D. Wpłata, w związku z którą doszło do wystawienia tej faktury, pochodziła ze wspólnego rachunku bankowego G. D. i J. D. Jako podstawę korekty zainteresowani podali akt notarialny, a konkretnie dodatkowe oświadczenie Pani G. D., że nabyła lokal mieszkalny w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Spółdzielnia chciała wiedzieć, czy powinna i ma możliwość wystawić fakturę korygującą w zakresie osoby nabywcy, tj. wystawienia faktury na Panią G. D. zamiast na Pana J. D. oraz czy powinna odpowiednio skorygować pliki JPK do miesiąca listopada 2018 r. W jej opinii, brak jest podstawy do wystawienia faktury korygującej, gdyż nie dokonała ona upustu ceny, rabatu, podwyżki ceny, czy zwrotu zaliczki, a wtedy byłaby uprawniona do wystawienia takiej faktury korygującej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółdzielni za nieprawidłowe. W wydanej interpretacji wyjaśnił:

Na podstawie art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, faktura powinna zawierać: