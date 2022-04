Bezpieczna praca dla obywateli Ukrainy

W związku z wojną w Ukrainie trwa nieprzerwany napływ uchodźców z tych terenów. Duża część z nich zostanie przynajmniej tymczasowo w Polsce i będzie dążyć do podjęcia zatrudnienia. Jak podkreślają eksperci, przy tak masowym napływie pracowników i zleceniobiorców o znacznie obniżonej pozycji negocjacyjnej może dochodzić do prób ich wykorzystania, a także pogorszenia warunków pracy polskich pracowników. Sytuacja ta stawia przed ogromnym wyzwaniem organy kontrolne, zwłaszcza Państwową Inspekcję Pracy.

Interpelacja nr 32281 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie zwiększenia uprawnień oraz finansowego i kadrowego wzmocnienia PIP w związku z masowym napływem uchodźców i koniecznością ochrony ich praw pracowniczych

Szanowna Pani Minister,

w związku z wojną w Ukrainie trwa nieprzerwany napływ uchodźców z tych terenów - od 24 lutego, czyli początku agresji Rosji, granicę polsko-ukraińską przekroczyło już ponad 1,8 miliona obywateli tego kraju (stan na 15 marca br.). Duża część z nich zostanie przynajmniej tymczasowo w Polsce i będzie dążyć do podjęcia zatrudnienia, tym bardziej że przyjęta specustawa dotycząca pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną ułatwia im dostęp do polskiego rynku pracy. Wg ostrożnych szacunków na rynek w najbliższym czasie wejść może kilkaset tysięcy nowych pracowników, z których zdecydowana większość nie będzie znała ani polskiego prawa pracy, ani nawet języka. Jak podkreślają eksperci, przy tak masowym napływie pracowników i zleceniobiorców o znacznie obniżonej pozycji negocjacyjnej może dochodzić do prób ich wykorzystania, a także pogorszenia warunków pracy polskich pracowników. Sytuacja ta stawia przed ogromnym wyzwaniem organy kontrolne, zwłaszcza Państwową Inspekcję Pracy.

W związku z powyższym stanem faktycznym proszę o udzielenie odpowiedzi na zamieszczone poniżej pytania.