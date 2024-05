Będzie nowa ustawa o dostępie cudzoziemców do rynku pracy

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad projektem nowej ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy. Jak wynika z informacji opublikowanych w wykazie prac legislacyjnych rządu, podstawowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców nie będą odbiegać od tych zawartych w obecnej ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przewiduje się jednak, że przesłanki udzielania zezwoleń na pracę zostaną doprecyzowane i odpowiednio uzupełnione, by ograniczyć nadużycia.

„Projekt ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy będzie w sposób kompleksowy regulował zagadnienia dotyczące powierzania pracy cudzoziemcom w Polsce. Przepisy regulujące dostęp cudzoziemców do polskiego rynku pracy, jak również przepisy dotyczące programów integracyjnych zawarte w projekcie ustawy, będą bazować na dotychczasowych rozwiązaniach zawartych w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ale będą uszczelniać te, które już funkcjonują i stanowią pole do nadużyć oraz przeciwdziałać negatywnym zjawiskom na rynku pracy, takim jak wypychanie Polaków z rynku pracy i zaniżanie standardów...